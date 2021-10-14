passion.ru
1 мин.

Идем на рекорд: глава Минздрава объяснил, почему число больных ковидом обновило максимум

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, эпидемиологическая ситуация ухудшается по вине самих россиян, а также из-за их пренебрежительного отношения к вакцинации.
Идем на рекорд: глава Минздрава объяснил, почему число больных ковидом обновило максимум

Об этом сообщили «РИА Новости».

«В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией», — сказал Михаил Мурашко.

За последние сутки выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом по всей России, из них 6 712 приходится на Москву. 1 419 человек в столице госпитализированы, к ИВЛ подключили 558 пациентов.

Фото: freepik.com