Идем на рекорд: глава Минздрава объяснил, почему число больных ковидом обновило максимум

Об этом сообщили «РИА Новости».

«В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией», — сказал Михаил Мурашко.

За последние сутки выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом по всей России, из них 6 712 приходится на Москву. 1 419 человек в столице госпитализированы, к ИВЛ подключили 558 пациентов.