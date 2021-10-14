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Идем на рекорд: глава Минздрава объяснил, почему число больных ковидом обновило максимум
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, эпидемиологическая ситуация ухудшается по вине самих россиян, а также из-за их пренебрежительного отношения к вакцинации.
Об этом сообщили «РИА Новости».
«В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией», — сказал Михаил Мурашко.
За последние сутки выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом по всей России, из них 6 712 приходится на Москву. 1 419 человек в столице госпитализированы, к ИВЛ подключили 558 пациентов.
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