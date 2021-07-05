Ида Галич отсудила более 300 тысяч рублей у застройщика за несданное вовремя жилье
Несколько месяцев назад Ида Галич хвасталась подписчикам, что купила дом мечты. Тогда она рассказывала, что грезила о коттедже долгое время, поднакопила и стала его владелицей. Но о том, что эта крупная покупка не единственная, скромно умолчала. Оказалось, что Ида вложилась и в долевое строительство.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/galichida
Однако застройщик вовремя не передал объект законной владелице.
Ида Галич обратилась в суд и потребовала в иске выплатить ей неустойку в размере 490 тысяч рублей, а также моральный вред — 30 тысяч, сообщает телеграм-канал «112».
Гагаринский суд пошел навстречу знаменитости, правда, по традиции запрашиваемую сумму снизили. В итоге Ида получила не 520 тысяч, как планировала, а всего лишь 318.
2020-й стал насыщенным на события для Иды. Она стала матерью — у нее родился сын Лео. После она с мужем Аланом Басиевым и малышом появилась на обложке глянца. Но, когда семья снималась для журнала, в отношениях между мужем и женой уже было не все гладко. Поклонники стали расспрашивать ее о погоде в доме, но она отшучивалась. И весной текущего года она все же призналась, что тяжело переносит расставание с супругом. Развод выпал на все семейные праздники, поэтому воспринимался особо остро.
Фото и видео: Instagram
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