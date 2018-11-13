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И она туда же: еще одна ведущая «Орла и решки» впервые станет мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Гамаюн

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Вслед за коллегами Региной Тодоренко и Натали Неведровой о своей беременности объявила 27-летняя Мария Гамаюн.

Мария Гамаюн стала новой ведущей популярной программы о путешествиях в этом году. Отметим, что блондинка также является известным блогером и публикует в своем микроблоге скетчи и юмористические видеоролики. Недавно подписчики стали замечать изменения в фигуре Гамаюн. Некоторые из них посчитали, что Мария набрала вес и стали наперебой раздавать ей советы, как похудеть, но сама девушка решила весьма оригинально опровергнуть их домыслы.

«И водная диета, и 8/16, 1300 калорий в день, и стол номер 8 (помедленнее я записую!) Но многие почему-то пишут, что через несколько месяцев пройдет само. Мне почему-то такой вариант больше нравится», — так подписала Гамаюн свежее селфи, на котором она демонстрирует округлившийся живот (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Отцом ребенка является сценарист и режиссер Иван Гамаюн, за которым Маша замужем уже несколько лет. У пары был сложный период как раз в тот момент, когда блогер проходила кастинг на «Орла и Решку». Телеведущая перестала публиковать фотографии с возлюбленным, и многие думали, что супруги разошлись. Однако, как выяснилось, молодым людям удалось преодолеть кризис, и совсем скоро они станут родителями.

Фото и видео: Instagram

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