И она туда же: еще одна ведущая «Орла и решки» впервые станет мамой

Мария Гамаюн стала новой ведущей популярной программы о путешествиях в этом году. Отметим, что блондинка также является известным блогером и публикует в своем микроблоге скетчи и юмористические видеоролики. Недавно подписчики стали замечать изменения в фигуре Гамаюн. Некоторые из них посчитали, что Мария набрала вес и стали наперебой раздавать ей советы, как похудеть, но сама девушка решила весьма оригинально опровергнуть их домыслы.

«И водная диета, и 8/16, 1300 калорий в день, и стол номер 8 (помедленнее я записую!) Но многие почему-то пишут, что через несколько месяцев пройдет само. Мне почему-то такой вариант больше нравится», — так подписала Гамаюн свежее селфи, на котором она демонстрирует округлившийся живот (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).