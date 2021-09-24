Группа туристов застряла на Эльбрусе из-за непогоды – пять человек погибли

Восхождение на Эльбрус закончилось трагедией для группы туристов. 23 человека отправились на подъем – причем три человека отказались от идеи еще внизу. Когда туристы практически добрались до вершины, погода внезапно испортилась.

Как сообщают СМИ, одной из девушек стала плохо – у нее резко упало давление. Гид отправился с ней вниз, но оказать ей помощь не успели, и она скончалась.

Во время непогоды участники разделились и не могли найти друг друга. Предположительно, туристы отправились на гору с гидами-любителями. Спасатели долгое время не могли добраться до застрявших туристов из-за очень тяжелых погодных условий – был сильный ветер и низкая температура.

Пятеро туристов скончались, есть пострадавшие – 11 человек. Многие из них находятся в больнице – у одного из туристов сломана нога, из-за сильного ветра он сорвался с горы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Часть участников отказались от медицинской помощи и находятся в гостинице Джантуган. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.