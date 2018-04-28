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Группа SEREBRO едва не попала в авиакатастрофу

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Фото из Instagram группы Serebro
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Самолет, которым летели певицы, совершил аварийную посадку.

Поклонники группы Serebro были немало удивлены, увидев в Instagram красавиц не очередной полуобнаженный снимок, а фото авиабилета на имя одной из артисток. Под снимком Ольга Серябкина опубликовала эмоциональный пост о том, что произошло с группой во время рейса Москва-Тиват. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место - видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке - показывали позы. На борту был ад - все рыдали, орали. Все стюардессы самолета, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш - «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета»», — рассказала солистка Serebro.

Ольга Серябкина рассказала о мужчине, сидевшем по соседству с группой. Благодаря ему артистки смогли сохранить спокойствие: «И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи - жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились - накал панической атаки, я спрашиваю - "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя».

Фото: instagram

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