Группа SEREBRO едва не попала в авиакатастрофу

Поклонники группы Serebro были немало удивлены, увидев в Instagram красавиц не очередной полуобнаженный снимок, а фото авиабилета на имя одной из артисток. Под снимком Ольга Серябкина опубликовала эмоциональный пост о том, что произошло с группой во время рейса Москва-Тиват. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место - видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке - показывали позы. На борту был ад - все рыдали, орали. Все стюардессы самолета, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш - «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета»», — рассказала солистка Serebro.