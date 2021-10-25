Гречка снова дорожает — и не только она: россиян предупредили о новом росте цен на крупы

В связи с существенным и продолжающимся ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры, крупный производитель круп «Роса» с 4 ноября увеличит стоимость продукции на 10–20%.

В сети продуктовых магазинов «Верный» получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%, передает «Коммерсантъ».

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» отметил рост себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России, сообщается в издании. В Минсельхозе указали на амортизацию роста стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года и добавили, что в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%.