Гречка и другие товары, необычайно востребованные сегодня у россиян. Будет ли дефицит
По словам эксперта, урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. «Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка поддонами ряда востребованных товаров — сахара и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей-поставщиков», — сказал он.
Однако на продовольственных рынках отмечается высокая конкуренция, что затрудняет возможность применения антимонопольных мер на данный момент. Но с введением расширенных полномочий ситуация изменится.
Также в своем выступлении заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что в прошлом году в стране был собран отличный урожай гречихи, который с лихвой позволяет покрыть наши внутренние потребности. Об этом пишет «Интерфакс».
Между тем заметно вырос спрос и на ряд других социально значимых товаров. В этой связи некоторые российские торговые сети стали вводить ограничения на продажу определенных продуктов в одни руки. Среди них, помимо гречки и сахара, оказались растительное масло, мука, макароны, рис и прочее. А один из крупнейших гипермаркетов к этому списку добавил следующие категории: чай, кофе, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясные и рыбные консервы, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию и подгузники. Данные меры направлены на борьбу с перекупщиками и сохранение товаров на полках магазинов.
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