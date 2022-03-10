Гречка и другие товары, необычайно востребованные сегодня у россиян. Будет ли дефицит

По словам эксперта, урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. «Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка поддонами ряда востребованных товаров — сахара и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей-поставщиков», — сказал он.

Однако на продовольственных рынках отмечается высокая конкуренция, что затрудняет возможность применения антимонопольных мер на данный момент. Но с введением расширенных полномочий ситуация изменится.

Также в своем выступлении заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что в прошлом году в стране был собран отличный урожай гречихи, который с лихвой позволяет покрыть наши внутренние потребности. Об этом пишет «Интерфакс».