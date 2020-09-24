Греческий суд приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии
Фото: Global Look Press
За каждого перевезенного в страну нелегала мужчины получили от семи до 12 лет колонии, всего они помогли незаконно проникнуть в Грецию 60 иностранцам. Итого, Алексей Игумнов и Никита Шепталов должны будут просидеть в тюрьме по 300 лет, об этом сообщает RT.
Как уточнил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россияне признвать свою вину не собираются. Они рассказали полиции, что нашли работу в интернете и приехали в Турцию, где должны были перевозить туристов.
К круизному лайнеру в нейтральных водах пристали лодки, в которых находились 60 мигрантов. Часть команды лайнера сошла с судна.
Фото: Global Look Press
«Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавучим средством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — добавил Мельников.
Суд не поверил доводам моряков. По данным Мельникова, россиян также подвел адвокат, не пожелавший с ними пообщаться и изучить материалы дела.
Примечательно, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 россиян. Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку людей к сотням лет тюрьмы. К примеру, в августе два российских моряка были приговорены по таким делам к 253 годам отбывания в колонии каждый.
Фото: Global Look Press
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