Греческий суд приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии

За каждого перевезенного в страну нелегала мужчины получили от семи до 12 лет колонии, всего они помогли незаконно проникнуть в Грецию 60 иностранцам. Итого, Алексей Игумнов и Никита Шепталов должны будут просидеть в тюрьме по 300 лет, об этом сообщает RT.

Как уточнил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россияне признвать свою вину не собираются. Они рассказали полиции, что нашли работу в интернете и приехали в Турцию, где должны были перевозить туристов.

К круизному лайнеру в нейтральных водах пристали лодки, в которых находились 60 мигрантов. Часть команды лайнера сошла с судна.