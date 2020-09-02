Греческий принц Филиппос обручился с дочерью швейцарского бизнесмена

«Их Величества король Константин и королева Анна-Мария рады объявить о помолвке своего младшего сына принца Филиппа с Ниной Настасьей Флор, дочерью Томаса Флора и Катарины Флор. Нина и Филипп обручились на острове Итака в Греции этим летом», — говорится в официальном заявлении греческого короля Константина II и королевы Анны-Мари. Сама Нина Флор опубликовала в Instagram живописные фотографии с принцем Филиппосом, которые подписаа так: «Мой дорогой Филиппос. Я люблю тебя сегодня, я буду любить тебя завтра и всегда. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе».

Отметим, что принц Филиппос работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Нина Флор была креативным директором компании, а также основала некоммерческий морской исследовательский центр в 2017 году. Ее отец — швейцарский бизнесмен, основавший частную чартерную компанию под названием VistaJet.