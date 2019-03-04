«Грандиозное шоу потрясло меня»: выходные на Универсиаде — глазами Зары, Нюши, Воробьева и других звезд

На этих выходных в один из крупнейших городов Сибири, заснеженный Красноярск, слетелось множество любителей спорта, а также знаменитостей — открылась Универсиада-2019. В яркой и масштабной церемонии приняли участие певицы Зара и Нюша, певец и музыкант Алексей Воробьев, фигурист Алексей Ягудин, а традиционный факел зажгла экс-гимнастка Светлана Хоркина.

«Я хочу отдельно рассказать вам о церемонии открытия Зимней универсиады, а точнее о грандиозном шоу, которое потрясло меня, зрителей «Платинум Арены» и тех, кто наслаждался им по ту сторону экрана. Режиссером церемонии стал потрясающий #ИльяАвербух. Сколько трудов стоило сотворить такое масштабное представление, где задействовано более 1000 артистов, а какие декорации, световые решения. А сколько человек трудилось над подготовкой этой сказки? Когда мы видим магию на сцене, площадке мы не всегда задумываемся, какие сложности порой предстоит решать тем, кто вовлечен в закулисную жизнь», — заявила Зара в своем микроблоге, выложив несколько «атмосферных» снимков со своего выступления (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).