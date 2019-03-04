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«Грандиозное шоу потрясло меня»: выходные на Универсиаде — глазами Зары, Нюши, Воробьева и других звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Выступление Зары на церемонии открытия Универсиады-2019

Фото: Global Look Press
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На днях в Красноярске открылась 29-я зимняя Универсиада. Разумеется, на церемонии открытия собралось множество звезд российского шоу-бизнеса и спорта, принявшие участие в масштабном шоу.

На этих выходных в один из крупнейших городов Сибири, заснеженный Красноярск, слетелось множество любителей спорта, а также знаменитостей — открылась Универсиада-2019. В яркой и масштабной церемонии приняли участие певицы Зара и Нюша, певец и музыкант Алексей Воробьев, фигурист Алексей Ягудин, а традиционный факел зажгла экс-гимнастка Светлана Хоркина.

«Я хочу отдельно рассказать вам о церемонии открытия Зимней универсиады, а точнее о грандиозном шоу, которое потрясло меня, зрителей «Платинум Арены» и тех, кто наслаждался им по ту сторону экрана. Режиссером церемонии стал потрясающий #ИльяАвербух.  Сколько трудов стоило сотворить такое масштабное представление, где задействовано более 1000 артистов, а какие декорации, световые решения. А сколько человек трудилось над подготовкой этой сказки? Когда мы видим магию на сцене, площадке мы не всегда задумываемся, какие сложности порой предстоит решать тем, кто вовлечен в закулисную жизнь», — заявила Зара в своем микроблоге, выложив несколько «атмосферных» снимков со своего выступления (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Алексей Воробьев, которому выпала честь исполнить официальную песню Универсиады Love Is All That Matters, дал возможность высказаться интернет-пользователям, спросив в своем Instagram: «Кто смотрел? Как вам открытие?».

«Шикардос!!! Красотища необыкновенная!!! Ну ты Леша был лучший, вообщем затмил всех...», «Конечно смотрела! Событие мирового масштаба!!! Невероятное открытие) супер зажигательное выступление) @mr.alexsparrow Огромная честь открывать такое мероприятие», «Все на высшем уровне!!!», «Я сама из Красноярска и мне прям не верится, что такое шоу возможно в нашем городе!», «Феерично, круто, просто огонь. Смотрели не отрываясь, чтобы не пропустить ничего. Спасибо за ваш труд. Вы все молодцы», — ответили фолловеры Воробьева.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Naoki Nishimura, Xinhua / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Россия 24, Instagram

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