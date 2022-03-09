Готовим платья: синоптики рассказали, когда в столицу придет настоящая весна

Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда отступят морозы и в Москву придет настоящая весна, сообщают «Известия». В нынешнем марте погода почти не отличается от предыдущего года. В конце первого весеннего месяца в 2021-м можно было наслаждаться наступающим теплом. Ожидает ли такой подарок жителей столицы в этом году? По словам метеоролога, уже 12 марта в Москве будет заметная оттепель, однако не стоит рано радоваться: она будет непродолжительной, а температура продержится положительной лишь короткое время. Даже повышение до двух градусов не сможет привести к сильным климатическим изменениям, а вот с 15 марта могут быть заметны сдвиги в теплом направлении. «До 14 марта погоду будет определять холодный антициклон. А вот с 15 марта температура воздуха будет около 0 градусов или даже слабоположительной, что приведет к таянию снега. На мой взгляд, настоящая весна придет в последнюю декаду марта, когда в течение 5–7 дней будет сохраняться положительная температура и весь снег сойдет», — отметила Позднякова.