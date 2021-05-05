Госпитализированный с коронавирусом актер Дмитрий Черных умер в реанимации
Актер Виталий Скородумов сообщил о смерти коллеги.
Несколько дней назад 59-летний актер театра и кино, шоумен Дмитрий Черных был госпитализирован с коронавирусом. К сожалению, ослабленный борьбой с онкологическим заболеванием организм артиста не справился — мужчина умер в реанимации.
Источником грустной новости стала страница его коллеги, Виталия Скородумова, в Facebook.
«Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй», -—цитирует «Комсомольская правда».
Дмитрий Черных работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств».
Фото: Виталий Скородумов / Facebook
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