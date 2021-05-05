Госпитализированный с коронавирусом актер Дмитрий Черных умер в реанимации

Несколько дней назад 59-летний актер театра и кино, шоумен Дмитрий Черных был госпитализирован с коронавирусом. К сожалению, ослабленный борьбой с онкологическим заболеванием организм артиста не справился — мужчина умер в реанимации.

Источником грустной новости стала страница его коллеги, Виталия Скородумова, в Facebook.

«Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй», -—цитирует «Комсомольская правда».

Дмитрий Черных работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств».