Горько! Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин женился на Марии Луговой

25 января стало праздничным днем для актеров Сергея Лавыгина и Марии Луговой. В минувшую субботу пара узаконила отношения в одном из московских загсов. «Что мне снег, / Что мне зной, / Что мне дождик проливной, / Когда моя жена со мной», — подписал селфи с новоиспеченной супругой исполнитель роли повара Сени в сериале «Кухня».