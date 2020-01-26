Горько! Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин женился на Марии Луговой
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Фото: Instagram Сергея Лавыгина
25 января стало праздничным днем для актеров Сергея Лавыгина и Марии Луговой. В минувшую субботу пара узаконила отношения в одном из московских загсов. «Что мне снег, / Что мне зной, / Что мне дождик проливной, / Когда моя жена со мной», — подписал селфи с новоиспеченной супругой исполнитель роли повара Сени в сериале «Кухня».
В свою очередь, Мария показала в Stories несколько снимков из загса и рассказала, что вместо празднования нового статуса играет спектакль.
Напомним, для Сергея и Марии этот брак стал первым. Ранее Сергей Лавыгин состоял в отношениях с коллегой и «сериальной» супругой по «Кухне» Анной Бегуновой. В 2016 году у пары родился сын Федор.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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