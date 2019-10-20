Горько! Всемирно известный теннисист Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной

В субботу, 19 октября, один из лучших теннисистов мира, 33-летний Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной Марии Франциске Перелло.

Свадебное платье для Марии создал испанский бренд Rosa Clará. В Instagram-аккаунте марки появилось видео о создании подвенечного наряда, для которого использовались французское кружево в стиле ар-деко с нежным цветочным рисунком и вышивкой ручной работы и шелковый креп.