Горько! Всемирно известный теннисист Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В субботу, 19 октября, один из лучших теннисистов мира, 33-летний Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной Марии Франциске Перелло.
Свадебное платье для Марии создал испанский бренд Rosa Clará. В Instagram-аккаунте марки появилось видео о создании подвенечного наряда, для которого использовались французское кружево в стиле ар-деко с нежным цветочным рисунком и вышивкой ручной работы и шелковый креп.
Известно, что церемония прошла в поместье Ла Форталеза на Майорке в режиме строжайшей секретности — в Сеть не попала ни одна фотография. Как сообщает El Pais, торжество посетили 350 гостей, среди которых был бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией.
Напомним, Рафаэль Надаль и Мария Перелло знакомы еще со школьной скамьи, однако романтические отношения начались четырнадцать лет назад. В минувшем году в Риме пара обручилась.
Поздравляем молодоженов!
Фото: Getty Images, Globallookpress
Видео: Instagram
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