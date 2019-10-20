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Горько! Всемирно известный теннисист Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной

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Мария Перелло и Рафаэль Надаль (2011 год)

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Торжество прошло на Майорке.

В субботу, 19 октября, один из лучших теннисистов мира, 33-летний Рафаэль Надаль женился на своей возлюбленной Марии Франциске Перелло.

Свадебное платье для Марии создал испанский бренд Rosa Clará. В Instagram-аккаунте марки появилось видео о создании подвенечного наряда, для которого использовались французское кружево в стиле ар-деко с нежным цветочным рисунком и вышивкой ручной работы и шелковый креп.

Известно, что церемония прошла в поместье Ла Форталеза на Майорке в режиме строжайшей секретности — в Сеть не попала ни одна фотография. Как сообщает El Pais, торжество посетили 350 гостей, среди которых был бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией.

Напомним, Рафаэль Надаль и Мария Перелло знакомы еще со школьной скамьи, однако романтические отношения начались четырнадцать лет назад. В минувшем году в Риме пара обручилась.

Поздравляем молодоженов!

Фото: Getty Images, Globallookpress

Видео: Instagram

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