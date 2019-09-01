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Горько! Бывшая возлюбленная принца Гарри вышла замуж

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элли Голдинг и Каcпар Джоплинг

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Певица Элли Голдинг сыграла свадьбу с королевским размахом.

31 августа британская певица Элли Голдинг вышла замуж за своего избранника, арт-дилера Каспара Джоплинга, сообщает Daily Mail. Торжество с поистине королевским размахом прошло в Йоркском кафедральном соборе Йоркшира. Для главного дня в своей жизни 32-летняя Элли выбрала строгое шелковое платье Chloé, вручную расшитое бисером. Фата, покрывавшая голову невесты, была украшена вышитыми инициалами молодоженов.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бывшая возлюбленная принца Гарри близко общается с королевской семьей, поэтому многих интересовало, кто из представителей монархии появится на ее свадьбе. Среди гостей были замечены Сара Фергюсон, а также ее дочери, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, со своими избранниками.

Принцесса Беатрис выбрала для торжества изумрудное сверкающее платье бренда The Vampire’s Wife, основателями которого являются рок-звезда Ник Кейв и его супруга Сьюзи. Бойфренд Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, дополнил свой образ галстуком в тон наряда принцессы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Младшая сестра Беатрис, Евгения Йоркская надела темно-синее платье с цветочным принтом.

Принцесса Евгения с супругом Джеймсом Бруксбенком

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кроме того, свадьбу посетили Джеймс Блант, Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер и Лукас Цвирнер.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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