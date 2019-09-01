Горько! Бывшая возлюбленная принца Гарри вышла замуж

Бывшая возлюбленная принца Гарри близко общается с королевской семьей, поэтому многих интересовало, кто из представителей монархии появится на ее свадьбе. Среди гостей были замечены Сара Фергюсон, а также ее дочери, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, со своими избранниками.

Принцесса Беатрис выбрала для торжества изумрудное сверкающее платье бренда The Vampire’s Wife, основателями которого являются рок-звезда Ник Кейв и его супруга Сьюзи. Бойфренд Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, дополнил свой образ галстуком в тон наряда принцессы.