Горько! Бывшая возлюбленная принца Гарри вышла замуж

31 августа британская певица Элли Голдинг вышла замуж за своего избранника, арт-дилера Каспара Джоплинга, сообщает Daily Mail. Торжество с поистине королевским размахом прошло в Йоркском кафедральном соборе Йоркшира. Для главного дня в своей жизни 32-летняя Элли выбрала строгое шелковое платье Chloé, вручную расшитое бисером. Фата, покрывавшая голову невесты, была украшена вышитыми инициалами молодоженов.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бывшая возлюбленная принца Гарри близко общается с королевской семьей, поэтому многих интересовало, кто из представителей монархии появится на ее свадьбе. Среди гостей были замечены Сара Фергюсон, а также ее дочери, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, со своими избранниками.
Принцесса Беатрис выбрала для торжества изумрудное сверкающее платье бренда The Vampire’s Wife, основателями которого являются рок-звезда Ник Кейв и его супруга Сьюзи. Бойфренд Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, дополнил свой образ галстуком в тон наряда принцессы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Младшая сестра Беатрис, Евгения Йоркская надела темно-синее платье с цветочным принтом.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кроме того, свадьбу посетили Джеймс Блант, Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер и Лукас Цвирнер.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!