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Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни

СМИ сообщили о смерти известного актера.

В пятницу, 16 августа, скончался известный голливудский актер Питер Фонда. О смерти кинозвезды сообщил портал People. Родственники Питера подтвердили печальную новость. По сообщениям источника, смерть Питера спровоцировала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда является сыном знаменитого актера Генри Фонда и братом актрисы Джейн Фонда. Наибольшую известность Питеру принес фильм 1969 года «Беспечный ездок». В течение карьеры Фонда снялся в более, чем 60 фильмах и сериалах. В 1997 году Питер получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, в 2000 году стал обладателем еще одного «Глобуса» как лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Видео: YouTube/ABC News

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