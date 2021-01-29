Обладательница «Оскара» и «Эмми» Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет

В США скончалась легендарная Голливудская актриса Сисели Тайсон, первая афроамериканка, получившая почетный «Оскар». О смерти 96-летней Сисели рассказали ее родственники, отметив, что ее уход из жизни был спокойным, безболезненным и в кругу семьи Также близкие попросили проявить корректность и дать им время пережить горе.

Для многих знаменитостей кончина Сисели Тайсон стала потрясением, несмотря на ее преклонный возраст. Опра Уинфри опубликовала фото с покойной актрисой. «Сисели рано решила, что ее актерская работа будет больше, чем просто работой. Она использовала свою карьеру, чтобы пролить свет на человечность черных людей. Роли, которые она играла, отражали ее ценности; она никогда не шла на компромисс. Ее жизнь, прожитая так полно, является свидетельством ее величия», — написала Опра в блоге.