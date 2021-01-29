Обладательница «Оскара» и «Эмми» Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет
Фото: East News
В США скончалась легендарная Голливудская актриса Сисели Тайсон, первая афроамериканка, получившая почетный «Оскар». О смерти 96-летней Сисели рассказали ее родственники, отметив, что ее уход из жизни был спокойным, безболезненным и в кругу семьи Также близкие попросили проявить корректность и дать им время пережить горе.
Для многих знаменитостей кончина Сисели Тайсон стала потрясением, несмотря на ее преклонный возраст. Опра Уинфри опубликовала фото с покойной актрисой. «Сисели рано решила, что ее актерская работа будет больше, чем просто работой. Она использовала свою карьеру, чтобы пролить свет на человечность черных людей. Роли, которые она играла, отражали ее ценности; она никогда не шла на компромисс. Ее жизнь, прожитая так полно, является свидетельством ее величия», — написала Опра в блоге.
В 1972 году Сисели Тайсон номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер», но награду забрала Лайза Минелли. Два года спустя актриса стала первой афроамериканкой, получившей премию «Эмми». Позже за всю карьеру Тайсон номинировалась на «Эмми» еще 11 раз и получила награду в 1994-м за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме («Война и страсть»).
В 2018-м Сисели Тайсон стала первой темнокожей актрисой получившей «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Замужем актриса была лишь однажды. Ее брак с Майлсом Дейвисом длился 7 лет, детей у нее не было.