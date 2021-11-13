Голикова назвала сроки обязательного введения QR-кодов по всей России

С 1 февраля 2022 года по всей стране доступ к практически всем услугам для населения будет осуществляться по QR-коду, который необходимо будет всегда иметь при себе. В нем будут храниться актуальные данные о вакцинации гражданина.

Новые правила будут действовать до 1 июня 2022 года.

В пятницу был внесен законопроект об обязательном введении QR-кодов для населения с целью снизить распространение коронавирусной инфекции и стимулировать вакцинацию.

До 1 февраля доступ в общественные места, такие как непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и массовые мероприятия будет возможен при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

С 1 февраля россияне обязаны будут иметь при себе QR-код, документ о том, что человек переболел ковидом недавно или медотвод от вакцинации.

На данный момент в России уровень заболеваемости коронавирусом один из самых высоких в мире. За последние сутки выявлено 39256 новых случаев заражения. За все время пандемии в России выявлено более 9 млн случаев, из которых 252 тысячи смертей. Полную вакцинацию прошли почти 58 млн человек.