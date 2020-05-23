Глеб Матвейчук готовится стать отцом во второй раз
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Фото: Instagram Глеба Матвейчука
Певец и актер сообщил о грядущем пополнении в семье.
Звезда мюзиклов Глеб Матвейчук и его избранница Елена Глазкова стали гостями программы «Судьба человека», в которой поделились радостным известием — они ожидают второго ребенка.
В 2018 году у пары родилась дочь Алиса. Отметим, что, несмотря на то, что за несколько месяцев до рождения ребенка певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, пара до сих пор не узаконила отношения. Ранее Глеб Матвейчук был женат на коллеге Анастасии Макеевой. В 2016 году супруги расстались спустя шесть лет брака.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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