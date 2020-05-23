Глеб Матвейчук готовится стать отцом во второй раз

В 2018 году у пары родилась дочь Алиса. Отметим, что, несмотря на то, что за несколько месяцев до рождения ребенка певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, пара до сих пор не узаконила отношения. Ранее Глеб Матвейчук был женат на коллеге Анастасии Макеевой. В 2016 году супруги расстались спустя шесть лет брака.