Главврач скандальной клиники «24/7» заочно арестован после смерти пациентов: подробности дела

Обвинения врачу предъявили из-за смерти пациентки, которая лечилась в «Медицина 24/7» от онкологии. В ходе борьбы с раком желудка Елена Родимова согласилась на предложенную врачом операцию по установке стентов, расширяющих пищевод. Однако хирург установил не те стенты, которые, как оказалось, нельзя удалить и заменить. При чем за манипуляции в клинике пострадавшей пришлось заплатить 1,8 млн рублей.

После хирургического вмешательства девушка стала испытывать сильные боли, которые ей приходилось заглушать различными средствами, даже морфином. В связи с неправильным лечением Елена Родимова готовилась обратиться в суд с жалобой на клинику, но она скончалась.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того, еще одной ошибкой местных врачей, повлекшей летальный исход, считают и загадочную смерть известного продюсера Владимира Арцибашева. При этом его жена Анжела Хачатурьян уверена, что ее мужа убили за большое наследство, поскольку, попав в больницу, Арцибашев переписал все свое имущество на любовницу и бывшего замдиректора «Медицины 24/7». Об этом сообщает «РЕН ТВ»