Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев женился на певице Нине Шацкой

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев женился на певице Нине Шацкой. Эту информацию приводит телеграм-канал «Антиглянец». Кстати, бракосочетание по сведениям источника, прошло в день рождения певицы – 22 апреля. Сама 52-летняя исполнительница романсов, шансона и блюза отказалась комментировать эти сведения.

Однако, на ее фотографии, опубликованной накануне, на безымянном пальце отчетливо видно обручальное кольцо.