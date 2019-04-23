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Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев женился на певице Нине Шацкой

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Слайд, который
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Нина Шацкая на сцене

Фото: Instagram
Сами молодожены о событии молчат.

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев женился на певице Нине Шацкой. Эту информацию приводит телеграм-канал «Антиглянец». Кстати, бракосочетание по сведениям источника, прошло в день рождения певицы – 22 апреля. Сама 52-летняя исполнительница романсов, шансона и блюза отказалась комментировать эти сведения.

Однако, на ее фотографии, опубликованной накануне, на безымянном пальце отчетливо видно обручальное кольцо.

Нина Шацкая с обручальным кольцом

Фото: Instagram

«Ура, поздравляем!! И с днем рождения, Нина», - пишет телеграм-канал.

Источник сообщает, что вся Москва давно гадала, из-за кого Гусев решился на долгий и болезненный развод с третьей женой Екатериной Ефимовой, которая родила ему троих дочерей. В 2018 году Екатерина подала иск, в котором просит суд оставить ей пять квартир, 11 земельных участков, а также обязать экс-супруга выплатить компенсацию за ее долю в «Московском комсомольце». От первого брака у Гусева есть еще сын, а от второго – дочь.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая не только выступает на сцене, но и снимается в кино. Она также принимала участие в седьмом сезоне шоу «Голос». Замужем раньше не была, несмотря на многочисленные романы.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Olga Loskutova, Natalya Loginova/ Global look press

Видео: Instagram, youtube.com/ СЕГОДНЯ

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