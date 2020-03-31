Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом

В последние дни нагрузка на больницы России возросла. Беспечность граждан и быстрое распространение вируса заставляет врачей бить тревогу, ведь чем больше больных, тем серьезнее нагрузка на и так в напряженном режиме спасающих здоровье и жизни пациентов медиков. Как итог — ослабление и их иммунитета, возрастающие риски заражения.

В этот вторник, 31 марта, стало известно, что несмотря на строгое соблюдение мер предосторожности тест главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко на коронавирус оказался положительным.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned», — написал врач на своей странице в Facebook.

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