Главный редактор «Русского радио» ушла из жизни после тяжелого заболевания

В субботу, 25 апреля, стало известно о смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал печальную новость в своем Instagram: «За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. @russkoe_radio Светлая память и искренние соболезнования родным и близким». Позднее в интервью радио «Говорит Москва» продюсер сообщил, что Юлия в течение последних семи лет боролась с тяжелым заболеванием: «У неё была тяжёлая болезнь, я не имею права распространяться. Она боролась с этой болезнью 7 лет. Я могу только одно сказать: это тот самый уникальный случай, когда человека любили все артисты, все продюсеры, и она любила всех. У меня было последнее сообщение от неё — поздравление с Пасхой, а до этого она прислала мне сообщение, что, например, вот песня Максима Фадеева и Валерии. Она говорит: «Ёсичка, я тебя поздравляю, это большой подарок к празднику». То есть она со всеми была в контакте. Она добрейший человек, но, к сожалению, пока не придумал никто вакцину, лекарство от этой болезни дурацкой, которая сжигает людей просто». «Говорит Москва» со ссылкой на источник с «Русского радио» уточняет, что Юлия Ларионова боролась с онкологией. Генеральный директор «Русской медиа группы» Роман Саркисов подтвердил журналистам смерть коллеги: «Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко».