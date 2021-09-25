Глава Роспотребнадзора оценила вероятность нового локдауна в России

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне нет», — сообщила Анна Попова в программе «Вести».

Глава отметила, что основная цель властей сейчас сохранить экономику страны без ущерба для качества жизни граждан. Должны быть рассмотрены и осуществлены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Накануне стало известно, что в России растет число смертности от коронавируса. Новый антирекорд по количеству умерших был зарегистрирован 24 сентября — 828 человек. А всего за сутки было выявлено 21 379 новых случаев заражений. На первом месте по числу заболевших столица, на втором Санкт-Петербург и Подмосковье.