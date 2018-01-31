Глава предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко подал на развод
Чем меньше времени остается до выборов президента России, тем больше скандалов возникает вокруг имен кандидатов. Так, возникли новые подробности о личной жизни Игоря Малашенко, возглавившего предвыборный штаб Ксении Собчак.
Скандально известная журналистка Божена Рынска с 2012 года состоит в отношениях с Игорем Малашенко, несмотря на то что он официально женат. Однако светская львица на днях сообщила, что политолог решил изменить семейный статус: «Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат - Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем».
Стоит отметить, что Рынска очень эмоционально отреагировала на решение гражданского супруга (а именно так она называет Игоря) вести президентскую кампанию Собчак: «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик».
Фото: eastnews, facebook, starface