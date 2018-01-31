Скандально известная журналистка Божена Рынска сообщила, что Игорь Малашенко разводится со своей женой.

Чем меньше времени остается до выборов президента России, тем больше скандалов возникает вокруг имен кандидатов. Так, возникли новые подробности о личной жизни Игоря Малашенко, возглавившего предвыборный штаб Ксении Собчак.

Скандально известная журналистка Божена Рынска с 2012 года состоит в отношениях с Игорем Малашенко, несмотря на то что он официально женат. Однако светская львица на днях сообщила, что политолог решил изменить семейный статус: «Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат - Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем».