Глава News Media Holding Максим Иксанов предложил принять меры по борьбе с фейками

4 апреля 2025 года в Общественной Палате РФ состоялся круглый стол на тему: «Фальшивые новости. Чем грозят россиянам поддельные аккаунты СМИ в соцсетях и как СМИ защититься от краж контента». Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов предложил меры борьбы с фейками — от локальных до масштабных на уровне государственного регулирования.

По мнению главы холдинга, фальшивые аккаунты СМИ превратились в системную угрозу из-за отсутствия базовой верификации источников. Нейросети создают дипфейки, паблики искажают новости, а у пользователей нет опыта и инструментов для проверки информации.

«У канала может быть большая аудитория, но не быть редакции. А внутренняя редакция обеспечивает совсем другой уровень фильтрации фейков».

Максим отметил, что со стороны канал может выглядеть прилично и первоначально вызывать доверие, но нет никакой гарантии, что через два месяца существования без отсутствия внешнего регулирования он не начнет публиковать фальшивые новости.

Опыт News Media Holding

В News Media Holding применяют многоуровневый фактчекинг: каждая новость проходит перекрестную проверку по независимым источникам. Но даже этого недостаточно, если фейк уже попал в сеть: тогда важно быстро и грамотно его опровергнуть.

Максим Иксанов призвал к сотрудничеству между медиа, регуляторами и IT-компаниями для создания эффективной системы защиты от фейков и воровства контента: «Наша общая цель — сохранить доверие аудитории и обеспечить безопасность информационного пространства».

Для того, чтобы добиться цели, можно сделать следующее:

Ввести обязательную маркировку официальных СМИ в соцсетях по аналогии с «голубыми галочками».

Разработать отечественные технологии защиты контента, поскольку пока что ни один искусственный интеллект не способен отделять фейки от правды.

Создать систему оперативного реагирования на случаи воровства контента, подделки аккаунтов и появления фейков.

О мероприятии

Круглый стол в Общественной Палате РФ собрал ведущих экспертов в области медиа, информационной политики и цифровой безопасности. Мероприятие было организовано комиссией по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Среди участников: