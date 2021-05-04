Глава Google в России прокомментировала слухи о скорой блокировке YouTube

Слухи о скорой блокировке YouTube будоражат всех, кто смотрит или работает с этим видеохостингом, — информация о том, что Роскомнадзор готовит почву для такого шага, широко обсуждается в Сети. Во вторник, 4 мая, в интервью Надежде Стрелец глава Google в России Юлия Соловьева прокомментировала эту информацию.

«Если нас хотят закрыть, то нас, наверное, закроют. Если нас пока не закрыли, значит, наверное, нас не хотят закрыть», — прокомментировала генеральный директор российского представительства компании.

Обсуждая проблему, Юлия выразила надежду, что популярному видеохостингу есть место в российском интернет-пространстве, а Надежда подчеркнула, что пока не видит достойной альтернативы платформе. На данный момент ролики в стиле видеоинтервью, размещенные на YouTube, набирают большое количество просмотров и достойно монетизируются, часто являясь единственным источником доходов блогеров.

По словам Надежды Стрелец, в ее адрес и в адрес других крупных блогеров уже поступали предложения от российского аналога видеохостинга размещать их контент в зоне Рунета, но на данный момент принять такое решение она не может.