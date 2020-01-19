Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» умер на 46-м году жизни

Рок-группа «Ляпис Трубецкой» была основана в 1989 году и просуществовала двадцать пять лет. За время существования группа выпустила тринадцать студийных альбомов. В 2014 году один из основателей коллектива Сергей Михалок объявил о роспуске группы. В сентябре того же года на музыкальной арене появился новый коллектив Trubetskoy, в состав которого вошли вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук.