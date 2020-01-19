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Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» умер на 46-м году жизни

19 января стало известно о смерти одного из основателей известной группы.

В воскресенье, 19 января пришли печальные новости из Минска. Один из основателей советской и белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», гитарист Руслан Владыко ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера коллектива Евгения Колмыкова.

Известно, что в июне 2019 года Руслана избили, музыкант получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. В беседе с «Еврорадио» продюсер сообщил, что Владыко умер, не приходя в сознание.

Рок-группа «Ляпис Трубецкой» была основана в 1989 году и просуществовала двадцать пять лет. За время существования группа выпустила тринадцать студийных альбомов. В 2014 году один из основателей коллектива Сергей Михалок объявил о роспуске группы. В сентябре того же года на музыкальной арене появился новый коллектив Trubetskoy, в состав которого вошли вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Facebook

Видео: YouTube/StarPro

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