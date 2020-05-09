героямпосвящается: Бузова, Долина, Михайлов и другие звезды поют о героях Великой Отечественной войны

«День Победы - Великий праздник Великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не узнать этого! «Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой», - вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава Героям, Вечная Память!», - поделился Григорий Лепс.

«К сожалению, в этом году Бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!», - признался Эмин Агаларов.