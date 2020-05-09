#героямпосвящается: Бузова, Долина, Михайлов и другие звезды поют о героях Великой Отечественной войны
9 мая — особенный день в истории нашей страны, праздник со слезами на глазах. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне российские артисты представили песню-посвящение героям. В записи в условиях самоизоляции приняли участие Григорий Лепс, Дима Билан, EMIN, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев и Сергей Никоненко.
«День Победы - Великий праздник Великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не узнать этого! «Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой», - вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава Героям, Вечная Память!», - поделился Григорий Лепс.
«К сожалению, в этом году Бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!», - признался Эмин Агаларов.
Фото: Instagram
Видео: YouTube/ЖАРА TV
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