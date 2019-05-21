Герцогиня в брюках: невероятно стройная Кейт Миддлтон в широких штанах и кедах презентовала свой сад на выставке цветов

Напомним, Кейт в соавторстве с ландшафтными дизайнерами проектировала часть сада, которую назвала «Назад к природе». По задумке автором, здесь можно почувствовать максимальное единение с природой.

После экскурсии для королевы Кейт Миддлтон встретилась со школьниками и организаторами выставки Chelsea Flower Show. Для этой части мероприятия герцогиня сменила наряд, переодевшись из платья в широкие брюки, кроссовки и белую рубашку. В удобной одежде Кейт не только могла прогуляться по саду с детьми, но и даже залезть в домик на дереве.