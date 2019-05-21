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Герцогиня в брюках: невероятно стройная Кейт Миддлтон в широких штанах и кедах презентовала свой сад на выставке цветов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Елизавета II прибыла на выставку

Фото: EAST NEWS
Но для экскурсии с Елизаветой II Кейт надела платье.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон провела для Елизаветы II экскурсию по выставке цветов и саду, который она сама спроектировала. Для встречи с ее Королевским Величеством герцогиня Кембридская выбрала длинное платье с цветочным принтом и кружевом от бренда Erdem. На ноги Кейт надела летнюю обувь на высокой танкетке.

Фото: EAST NEWS

Елизавета II также была в платье с цветами, поверх которого она надела легкое пальто с цветочным декоративным элементом. Принц Уильям прибыл на мероприятие в строгом темно-синем костюме.

Фото: EAST NEWS

Напомним, Кейт в соавторстве с ландшафтными дизайнерами проектировала часть сада, которую назвала «Назад к природе». По задумке автором, здесь можно почувствовать максимальное единение с природой.

После экскурсии для королевы Кейт Миддлтон встретилась со школьниками и организаторами выставки Chelsea Flower Show. Для этой части мероприятия герцогиня сменила наряд, переодевшись из платья в широкие брюки, кроссовки и белую рубашку. В удобной одежде Кейт не только могла прогуляться по саду с детьми, но и даже залезть в домик на дереве.

Фото: EAST NEWS

Широкие брюки еще ярче подчеркнули невероятную стройность Кейт Миддлтон и представили ее в необычном образе. Увидеть герцогиню в одежде стиля casual можно в редких случаях: на большинстве мероприятий она появляется в стильных платьях и пальто ведущих брендов.

А какой образ Кейт нравится вам больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News

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