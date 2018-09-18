Гарик Харламов сообщил о смерти своего отца

37-летний актер и шоумен Гарик Харламов поделился с поклонниками грустной новостью — на днях умер его отец. Резидент Comedy Club опубликовал свое детское фото с папой, оставив под ним нежные слова: «Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи».
Комментарии к записи Гарик предпочел отключить.
Напомним, четыре года назад Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали родителями в январе 2014 года. У пары подрастает дочь Анастасия.
Фото: instagram