Гарик Харламов сообщил о смерти своего отца

37-летний актер и шоумен Гарик Харламов поделился с поклонниками грустной новостью — на днях умер его отец. Резидент Comedy Club опубликовал свое детское фото с папой, оставив под ним нежные слова: «Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи».