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Галкин, Долина, Павлиашвили, Алсу и другие звезды поздравили ветеранов с 9 Мая трогательной песней

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Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

В честь Дня Победы российские знаменитости поучаствовали в музыкальном флешмобе.

9 Мая — особенный день в нашей стране. В 2020 году все праздничные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Однако знаменитости не пожелали оставить дату без внимания и нашли выход из непростой ситуации. Идею спеть песню в честь ветеранов Великой Отечественной войны предложили Сосо Павлиашвили и Гарик Мартиросян, и многие их друзья и коллеги с радостью откликнулись на этот призыв.

Редакция Passion.ru присоединяется к добрым пожеланиям в адрес ветеранов и их семей!

Фото и видео: Instagram

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