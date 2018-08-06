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Футболист Александр Самедов стал многодетным отцом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Юлия Самедовы

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6 августа супруга 34-летнего футболиста сборной России Александра Самедова Юлия родила третьего сына.

Похоже, полузащитник Александр Самедов всерьез намерен собрать свою собственную футбольную команду… из сыновей. 6 августа у него родился уже третий малыш. Как сообщил портал Super.ru, супруга спортсмена Юлия и новорожденный кроха чувствуют себя хорошо. Вес мальчика — 3 200 грамм, рост — 51 сантиметр, а его имя пока неизвестно.

В семье Александра и Юлии Самедовых уже растут двое сыновей — 9-летний Богдан и 2-летний Илья. Старший из мальчиков уже очень интересуется футболом и хочет пойти по стопам отца.

Напомним, после вылета сборной России из чемпионата мира по футболу 2018 года Александр объявил о завершении карьеры в команде, однако он продолжит играть за ФК «Спартак».

Фото: Instagram

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