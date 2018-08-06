Футболист Александр Самедов стал многодетным отцом

Похоже, полузащитник Александр Самедов всерьез намерен собрать свою собственную футбольную команду… из сыновей. 6 августа у него родился уже третий малыш. Как сообщил портал Super.ru, супруга спортсмена Юлия и новорожденный кроха чувствуют себя хорошо. Вес мальчика — 3 200 грамм, рост — 51 сантиметр, а его имя пока неизвестно.

В семье Александра и Юлии Самедовых уже растут двое сыновей — 9-летний Богдан и 2-летний Илья. Старший из мальчиков уже очень интересуется футболом и хочет пойти по стопам отца.