FreeBritney: суд отклонил прошение Бритни Спирс о снятии над ней опеки отца

В соответствии с документами, составленными адвокатом Бритни Сэмюэлом Игнгхэмом, первое прошение о снятии опеки было еще в ноябре 2020 года. Тогда сразу поступил отказ. И теперь, после пламенной 20-минутной речи Спирс в суде на прошлой неделе, судья вновь не посчитал нужным сделать 39-летнюю артистку самостоятельной, пишет Variety.

В материалах суда говорится, что Спирс практически неспособна управлять деньгами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию.

Отец певицы Джейми Спирс заявил, что был впечатлен речью дочери и огорчен тем, какие чувства она испытывает. И заявил, что по каждому ее заявлению должно быть проведено расследование.