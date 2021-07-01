#FreeBritney: суд отклонил прошение Бритни Спирс о снятии над ней опеки отца
Поп-принцесса, как ее прозвали в прессе на пике ее карьеры, призналась, что много лет терпит тиранию отца. Бритни попросила освободить ее от такой жизни и предоставить возможность быть самостоятельной.
В поддержку Бритни Спирс высказались многие знаменитости. В Сети появился хештег #FreeBritney (освободите Бритни). И теперь стало известно, какое решение принял судья, выслушав все доводы «заключенной».
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Фото: Getty Images
Суд отклонил прошение Бритни Спирс о снятии опеки. Отец звезды возмутился после оглашения вердикта, сообщает Mirror.
В соответствии с документами, составленными адвокатом Бритни Сэмюэлом Игнгхэмом, первое прошение о снятии опеки было еще в ноябре 2020 года. Тогда сразу поступил отказ. И теперь, после пламенной 20-минутной речи Спирс в суде на прошлой неделе, судья вновь не посчитал нужным сделать 39-летнюю артистку самостоятельной, пишет Variety.
В материалах суда говорится, что Спирс практически неспособна управлять деньгами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию.
Отец певицы Джейми Спирс заявил, что был впечатлен речью дочери и огорчен тем, какие чувства она испытывает. И заявил, что по каждому ее заявлению должно быть проведено расследование.
По условиям опеки Бритни не может выходить замуж, рожать детей, распоряжаться деньгами — она связана по рукам и ногам.
Бывший муж Бритни Кевин Федерлайн, отобравший у нее опеку над сыновьями, отметил, что опеку с нее снимать нельзя.
Фото и видео: Instagram, MJT/ AdMedia/ Global Look press, Getty Images
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