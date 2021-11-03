Французский певец Жоржи Данн скончался в Мадриде

Исполнитель некоторое время находился в испанской больнице, где готовился перенести операцию на бедро. По словам источников, смерть произошла во время операции.

Настоящее имя исполнителя— Жорж Майер Дан. А в начале музыкальной карьеры он взял себе псевдоним Жоржи Данн. Он всю жизнь прожил в Испании, где и писал свои хиты. Однако особенно его привлекали русские мотивы. Именно поэтому два их самых популярных его хитов «Москва» и «Казачок» являются отсылками к русской культуре.

В родной Испании Жоржи прозвали «королем летних хитов». Мотивы его композиций всегда напоминали землякам самое жаркое время года.