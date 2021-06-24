Италия, Испания, Япония и другие страны, куда россиян не пустят из-за коронавируса
Напомним, что граждане стран из «красного списка» могут въехать на территорию другого государства только по веским причинам. Помимо Франции запрет на въезд гроссиян также введен в Италии, Испании и Германии.
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Фото: Илья Галахов/Global Look Press
С некоторыми странами открыто воздушное сообщение, но принять граждан из России не смогут, например в Португалии въезд возможен только в регион Майдера и при наличии отрицательного ПЦР-теста. Также самолеты летают в Австрию и Вьетнам, но только для лиц имеющих ВНЖ или трудовое разрешение.
Туристам из России также недоступны Индия, Корея, Сингапур. Эти страны полностью закрыты для въезда. А вот Финляндия, Исландия и Швейцария могут впустить граждан нашей страны при наличии специального разрешения и с прохождением обязательной процедуры карантина.
В Катар россияне могут въехать только если являются обладателями ВНЖ, имеют рабочий контракт или супругов граждан этой страны. Также приостановлен безвизовый режим с Южной Кореей и посетить эту страну можно только с определенными целями в виде лечения или работы. Тоже самое касается и Японии — посещение с целью туризма невозможно.
Фото и видео: pexels.com; Global Look press/youtube канал МИР24
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