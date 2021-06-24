Италия, Испания, Япония и другие страны, куда россиян не пустят из-за коронавируса

Туристам из России также недоступны Индия, Корея, Сингапур. Эти страны полностью закрыты для въезда. А вот Финляндия, Исландия и Швейцария могут впустить граждан нашей страны при наличии специального разрешения и с прохождением обязательной процедуры карантина.

В Катар россияне могут въехать только если являются обладателями ВНЖ, имеют рабочий контракт или супругов граждан этой страны. Также приостановлен безвизовый режим с Южной Кореей и посетить эту страну можно только с определенными целями в виде лечения или работы. Тоже самое касается и Японии — посещение с целью туризма невозможно.