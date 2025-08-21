Фонд «Подарок судьбы» проведет выставку животных из приютов Москвы и Подмосковья

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проводит выставки-пристройства собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья 24 августа 2025 года в Центре дизайна ARTPLAY.

Выставки #всемпособаке и #всемпокотику – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий множество гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акций – найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собаками и кошкам.

Гостей выставки будут ждать 60 собак и 70 котов, нуждающихся в семье – все они разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и партнеров выставки подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцем.

Выставки #всемпособаке и #всемпокотику – это праздник для всех, и даже те гости, которые пока не готовы завести питомца, смогут отлично провести время, отдохнуть душой и вдоволь насладиться общением с пушистыми хвостами, которые истосковались по людскому вниманию. Посетители выставок также смогут узнать про форматы помощи животным и поддержать работу нашего Фонда – приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Кроме того, на площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей – #мешокдобра

Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: артисты, блогеры и спортсмены записывают видео-анонсы выставки и регулярно посещают акции лично, а иногда даже берут на них животных. Например, певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку на выставке #всемпособаке в мае 2018 года, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова на аналогичной выставке в 2022 году.

Выставка пройдет 24 августа с 11:00 до 19:00 в Малом зале Центра дизайна ARTPLAY (м. Курская). Вход свободный и бесплатный!

О Фонде «Подарок судьбы»

«Подарок судьбы» – фонд, который помогает собакам и кошкам из московских приютов стать домашними, а людям – найти преданного друга и стать заботливыми хозяевами. За время работы Фонда тысячи семей взяли животное из приютов, а сотни тысяч – изменили свое отношение к дворнягам.

Миссия Фонда – сформировать в обществе культуру гуманного и ответственного отношения к животным, независимо от их вида, породы и других особенностей.

«Подарок судьбы» существует с 2012 года, в 2016 году получил официальный статус Фонда. При содействии Фонда в год пристраивается в семьи порядка 350 бездомных животных.