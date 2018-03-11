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Фолловеры жестко раскритиковали Марию Шарапову за фото на фоне американского флага

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Фото из Instagram Марии Шараповой
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На 30-летнюю Марию Шарапову обрушился шквал критики.

Вряд ли Мария Шарапова подозревала, что фотография в обнимку с мамой в музее The Broad в Лос-Анджелесе вызовет волну негатива среди подписчиков в Instagram. Дело в том, что в качестве фона для этого снимка теннисистка выбрала картину Джаспера Джона, которая представляет собой флаг США.

Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

«Как непатриотично, Маша», «Необдуманный поступок», «После всех наездов на наш спорт у вас есть еще желание фоткаться на таком фоне?» — негодовали фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, у Шараповой нашлись и защитники: «Всем известно что Маша давно живет в США, почему бы ей не фотографироваться с их флагом», «Да ладно вам, это искусство а о нем не спорят». Сама спортсменка не стала вступать в дискуссию с интернет-пользователями.

Фото: Instagram

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