Фолловеры жестко раскритиковали Марию Шарапову за фото на фоне американского флага
Вряд ли Мария Шарапова подозревала, что фотография в обнимку с мамой в музее The Broad в Лос-Анджелесе вызовет волну негатива среди подписчиков в Instagram. Дело в том, что в качестве фона для этого снимка теннисистка выбрала картину Джаспера Джона, которая представляет собой флаг США.
«Как непатриотично, Маша», «Необдуманный поступок», «После всех наездов на наш спорт у вас есть еще желание фоткаться на таком фоне?» — негодовали фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Впрочем, у Шараповой нашлись и защитники: «Всем известно что Маша давно живет в США, почему бы ей не фотографироваться с их флагом», «Да ладно вам, это искусство а о нем не спорят». Сама спортсменка не стала вступать в дискуссию с интернет-пользователями.
Фото: Instagram