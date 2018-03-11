Фолловеры жестко раскритиковали Марию Шарапову за фото на фоне американского флага

«Как непатриотично, Маша», «Необдуманный поступок», «После всех наездов на наш спорт у вас есть еще желание фоткаться на таком фоне?» — негодовали фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, у Шараповой нашлись и защитники: «Всем известно что Маша давно живет в США, почему бы ей не фотографироваться с их флагом», «Да ладно вам, это искусство а о нем не спорят». Сама спортсменка не стала вступать в дискуссию с интернет-пользователями.

Фото: Instagram