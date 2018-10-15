«Физическая боль не такая сильная, как эта»: мама Александра и Кирилла Кокориных защищает сыновей в телеэфире

На днях после дружеской вечеринки раззадоренные футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар» Александр Кокорин и Павел Мамаев полезли в драку с двумя разными мужчинами и в итоге были арестованы сроком на 2 месяца. В СИЗО отправился и младший брат Александра Кирилл, также участвовавший в обоих инцидентах. Родные спортсменов уже высказались по поводу произошедшего, а мама братьев Кокориных Светлана даже дала телеинтервью Андрею Малахову для его шоу «Прямой эфир».

«Мои сыновья не подонки. Я знаю, что на самом деле они добрые и любящие дети. Ну выйдем мы с ними на Красную площадь, люди ударят, побьют нас… Поймите, что физическая боль для меня не такая сильная, как эта, моральная», — в слезах объясняет Светлана в отрывке интервью, появившемся в Сети 15 октября.