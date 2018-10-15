logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Физическая боль не такая сильная, как эта»: мама Александра и Кирилла Кокориных защищает сыновей в телеэфире

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Александр Кокорин с мамой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети продолжается обсуждение скандальной истории братьев-футболистов Александра и Кирилла Кокориных, а также их приятеля, полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева.

На днях после дружеской вечеринки раззадоренные футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар» Александр Кокорин и Павел Мамаев полезли в драку с двумя разными мужчинами и в итоге были арестованы сроком на 2 месяца. В СИЗО отправился и младший брат Александра Кирилл, также участвовавший в обоих инцидентах. Родные спортсменов уже высказались по поводу произошедшего, а мама братьев Кокориных Светлана даже дала телеинтервью Андрею Малахову для его шоу «Прямой эфир».

«Мои сыновья не подонки. Я знаю, что на самом деле они добрые и любящие дети. Ну выйдем мы с ними на Красную площадь, люди ударят, побьют нас… Поймите, что физическая боль для меня не такая сильная, как эта, моральная», — в слезах объясняет Светлана в отрывке интервью, появившемся в Сети 15 октября.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» женщина заявила, что воспитала Александра и Кирилла как порядочных людей, а произошедшее стало для нее шоком. «Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое», — сказала Светлана Кокорина.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая