Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим выступили дуэтом на «Детской Новой Волне»

Перед выступлением в «Артеке» дочь Алсу дала первое интервью после участия в «Голос. Дети». Девочка стояла перед камерами с матерью, которая ее поддерживала. Микелла рассказала, что все равно хочет стать певицей, но она пока не определилась с собственным исполнительским жанром: «Я пою разную музыку, - сказала Микелла. – Мне самой очень нравится Ариана Гранде и Билли Айлиш».

«Микелла может быть разной», - поддержала ребенка Алсу.

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