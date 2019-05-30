Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим выступили дуэтом на «Детской Новой Волне»

30 и 31 мая в лагере «Артек» проходит финал конкурса «Детская Новая Волна». Его участниками, среди прочих талантливых детей, стали соперники по финалу шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим. Они выступили дуэтом, исполнив песню «Это любовь», сообщает «СтарХит».
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Финалисты «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим представили мощный дуэт «Это любовь» на «Детской Новой Волне», которая сегодня стартовала в лагере «Артек» в Крыму🎤 ⠀ А перед выходом на сцену юная артистка ответила на вопросы журналистов. ⠀ Как вам песня?💥 ⠀ Кстати, ещё больше фото и видео с конкурса в сторис☝🏼 ⠀ #детскаяноваяволна #артек #ержанмаксим #микеллаабрамова #голосдети
Ранее певица Алсу выкладывала на своем канале студийные репетиции. Тогда появление видеоролика удивило зрителей - в финале шоу «Голос. Дети» Микелла И ержан были главными соперниками. Кроме того, шоу завершилось с большим скандалом, который не утихал месяц. Подробнее о нем можно прочитать здесь.
Перед выступлением в «Артеке» дочь Алсу дала первое интервью после участия в «Голос. Дети». Девочка стояла перед камерами с матерью, которая ее поддерживала. Микелла рассказала, что все равно хочет стать певицей, но она пока не определилась с собственным исполнительским жанром: «Я пою разную музыку, - сказала Микелла. – Мне самой очень нравится Ариана Гранде и Билли Айлиш».
«Микелла может быть разной», - поддержала ребенка Алсу.
А вам понравилась песня?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Телеканал 360
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