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Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим выступили дуэтом на «Детской Новой Волне»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Микелла Абрамова

Фото: Instagram
Вокальный конкурс проходит в лагере «Артек».

30 и 31 мая в лагере «Артек» проходит финал конкурса «Детская Новая Волна». Его участниками, среди прочих талантливых детей, стали соперники по финалу шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим. Они выступили дуэтом, исполнив песню «Это любовь», сообщает «СтарХит».

Ранее певица Алсу выкладывала на своем канале студийные репетиции. Тогда появление видеоролика удивило зрителей - в финале шоу «Голос. Дети» Микелла И ержан были главными соперниками. Кроме того, шоу завершилось с большим скандалом, который не утихал месяц. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Перед выступлением в «Артеке» дочь Алсу дала первое интервью после участия в «Голос. Дети». Девочка стояла перед камерами с матерью, которая ее поддерживала. Микелла рассказала, что все равно хочет стать певицей, но она пока не определилась с собственным исполнительским жанром: «Я пою разную музыку, - сказала Микелла. – Мне самой очень нравится Ариана Гранде и Билли Айлиш».

«Микелла может быть разной», - поддержала ребенка Алсу.

А вам понравилась песня?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Телеканал 360

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