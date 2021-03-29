Фильм российского режиссера впервые возглавил американский прокат

По данным экспертов издания, сборы в США — «солидное, но не звездное начало». По их словам, кинотеатры во многих американских городах еще закрыты. Так, в Лос-Анджелесе и других крупных населенных пунктах они только начали открываться. «А вот это уже настоящий успех, который в первую очередь подтверждает правильность бесконечного количества решений, которые принимались последние три года работы над этим фильмом», — написал Илья в социальной сети.

В 2008 году американский прокат почти возглавил фильм «Особо опасен» (Wanted) Тимура Бекмамбетова, уступив мультфильму «ВАЛЛ-И» (WALL-E).

«Никто» — американский боевик, снятый по сценарию Дерека Колстада. В главных ролях играют Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. Релиз фильма в российском прокате состоялся 18 марта 2021 года. 11 декабря 2020 вышел первый трейлер. В картине речь идет об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Бюджет первого голливудского фильма Найшуллера составил 16 миллионов долларов.