Фильм российского режиссера впервые возглавил американский прокат
Фото: Instagram/@vaguethumb
Согласно данным кассового трекера Box Office Mojo, боевик Nobody заработал 6,7 миллиона долларов (почти 509 миллионов рублей). Его показали в 2 460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов (около 380 миллионов рублей) картина собрала в других странах. Итоговая сумма за выходные составила 11,7 миллиона долларов (888,5 миллиона рублей).
По данным экспертов издания, сборы в США — «солидное, но не звездное начало». По их словам, кинотеатры во многих американских городах еще закрыты. Так, в Лос-Анджелесе и других крупных населенных пунктах они только начали открываться. «А вот это уже настоящий успех, который в первую очередь подтверждает правильность бесконечного количества решений, которые принимались последние три года работы над этим фильмом», — написал Илья в социальной сети.
В 2008 году американский прокат почти возглавил фильм «Особо опасен» (Wanted) Тимура Бекмамбетова, уступив мультфильму «ВАЛЛ-И» (WALL-E).
«Никто» — американский боевик, снятый по сценарию Дерека Колстада. В главных ролях играют Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд. Релиз фильма в российском прокате состоялся 18 марта 2021 года. 11 декабря 2020 вышел первый трейлер. В картине речь идет об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Бюджет первого голливудского фильма Найшуллера составил 16 миллионов долларов.
Фото: Instagram/@naishuller, Instagram/@vaguethumb
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