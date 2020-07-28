Фильм Кончаловского с Высоцкой в главной роли вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля
«Чуть больше года назад начались съемки фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи"! А сегодня Венецианский Фестиваль объявил список участников конкурсной программы 2020 и мы там! Ураааааааа! Путешествие, начавшееся 25 июня 2019 продолжается», — написала она.
Фильм рассказывает о трагических событиях в Новочеркасске, известным как «Новочеркасский расстрел», когда в 1962 году там были жестоко подавлены волнения рабочих городских предприятий. Жертвами стали 26 человек. Юлия Высоцкая сыграла в нем главную роль парткомовской деятельницы Людмилы.
Премьера фильма запланирована на 2020 год.
Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
Фото и видео: Instagram
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