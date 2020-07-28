Фильм Кончаловского с Высоцкой в главной роли вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля

Фильм рассказывает о трагических событиях в Новочеркасске, известным как «Новочеркасский расстрел», когда в 1962 году там были жестоко подавлены волнения рабочих городских предприятий. Жертвами стали 26 человек. Юлия Высоцкая сыграла в нем главную роль парткомовской деятельницы Людмилы.

Премьера фильма запланирована на 2020 год.

Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.