passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Кантемир Балагов

Фото: Xinhua/Xinhua/Globallookpress

Лента 28-летнего режиссера признана лучшей в главном конкурсе XXV кинофестиваля в Женеве.

10 ноября стало известно, что фильм 28-летнего российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем главного конкурса XXV Женевского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте киносмотра GIFF. «Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отметили строгие судьи. Наравне с «Дылдой» за главный приз боролись еще 54 полнометражных киноленты.

Напомним, премьера «Дылды» состоялась в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где впоследствии была отмечена призом за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!