Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Напомним, премьера «Дылды» состоялась в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где впоследствии была отмечена призом за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.