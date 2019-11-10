Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
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Фото: Xinhua/Xinhua/Globallookpress
10 ноября стало известно, что фильм 28-летнего российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем главного конкурса XXV Женевского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте киносмотра GIFF. «Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отметили строгие судьи. Наравне с «Дылдой» за главный приз боролись еще 54 полнометражных киноленты.
Напомним, премьера «Дылды» состоялась в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где впоследствии была отмечена призом за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».
Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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