Фильм «Дылда» Кантемира Балагова представит Россию на «Оскаре»

Фильм «Дылда» 28-летнего режиссера Кантемира Балагова представит Россию на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Комментировать выбор он отказался.
Наша страна три раза побеждала в этой номинации и увозила заветную статуэтку: в 1968 году победил фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981-м – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и в 1994-м – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.
Продюсировал фильм Александр Роднянский. «Дылда» - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. В 2017 году он снял фильм «Теснота». Действие нового фильма происходит в Ленинграде в 1945 году и разворачивается в историю о двух фронтовых подругах, после окончания Великой Отечественной войны пытаются наладить жизнь.
Фото: Starface
На Каннском кинофестивале 2019 года «Дылда» получила сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».
Награды за фильмы 2019 года вручат 9 февраля 2020-го. Церемония «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatrе.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Starface, Kinopoisk.ru
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