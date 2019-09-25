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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова представит Россию на «Оскаре»

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я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из фильма. Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко

Фото: Kinopoisk

Картина поборется за приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм «Дылда» 28-летнего режиссера Кантемира Балагова представит Россию на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Комментировать выбор он отказался.

Трейлер фильма «Дылда»

Наша страна три раза побеждала в этой номинации и увозила заветную статуэтку: в 1968 году победил фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981-м – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и в 1994-м – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Продюсировал фильм Александр Роднянский. «Дылда» - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. В 2017 году он снял фильм «Теснота». Действие нового фильма происходит в Ленинграде в 1945 году и разворачивается в историю о двух фронтовых подругах, после окончания Великой Отечественной войны пытаются наладить жизнь.

Кантемир Балагов с исполнительницами главных ролей в «Дылде» Викторией Мирошниченко и Василисой Перелыгиной

Фото: Starface

На Каннском кинофестивале 2019 года «Дылда» получила сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Награды за фильмы 2019 года вручат 9 февраля 2020-го. Церемония «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatrе.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Starface, Kinopoisk.ru

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