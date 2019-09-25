Фильм «Дылда» Кантемира Балагова представит Россию на «Оскаре»

Наша страна три раза побеждала в этой номинации и увозила заветную статуэтку: в 1968 году победил фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981-м – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и в 1994-м – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Продюсировал фильм Александр Роднянский. «Дылда» - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. В 2017 году он снял фильм «Теснота». Действие нового фильма происходит в Ленинграде в 1945 году и разворачивается в историю о двух фронтовых подругах, после окончания Великой Отечественной войны пытаются наладить жизнь.