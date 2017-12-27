Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию BAFTA
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Российский режиссер Андрей Звягинцев поборется с американкой Анджелиной Джоли и голландцем Полом Верховеном за статуэтку Британской академии кино и телевидения.
Сегодня стали известны номинации на престижную международную кинопремию Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке» наряду с лентами «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пака Чхан-ука и «Коммивояжер» Асгхара Фархади.
Номинацию «Лучший фильм» ожидаемо получили картины «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Номинантками в категории «Лучшая актриса» стали Аннетт Беннинг («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды») и Сирша Ронан («Леди Берд»). Лучшим актером может быть признан Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), или Дэниэл Калуя («Прочь»), или Гари Олдман («Темные времена»), или Джейми Белл («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), или же Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).
71-я церемония вручения наград BAFTA состоится в Лондоне 18 февраля.
Фото: Global Look Press