Российский режиссер Андрей Звягинцев поборется с американкой Анджелиной Джоли и голландцем Полом Верховеном за статуэтку Британской академии кино и телевидения.

Сегодня стали известны номинации на престижную международную кинопремию Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке» наряду с лентами «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пака Чхан-ука и «Коммивояжер» Асгхара Фархади.

Номинацию «Лучший фильм» ожидаемо получили картины «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».