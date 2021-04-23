Филиппу Киркорову «списали» долг в 4 млн евро по латвийской ипотеке
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В 2016 году Филипп Киркоров захотел купить недвижимость в Прибалтике. Для этого он отправился за кредитом в местный банк ABLV, где взял 4 миллиона евро. Но платежи артист почему-то не вносил, а банк дарить квартиру не собирался.
И на Киркорова подали в суд — Таганский, в Москве. Латвия потребовала вернуть крупную сумму с процентами.
Сначала иск удовлетворили, но благодаря адвокатам Филиппу Киркорову удалось выиграть апелляцию и повторное рассмотрение дела, сообщает Mash.
«Поздравляю Филиппа с нашей очередной победой», — прокомментировал исход дела своего звездного клиента адвокат Александр Добровинский.
Другие источники называют более скромные суммы — 651 тысячу евро и неустойку, пишет Ria.ru. А сумму в 3,9 миллиона от Киркорова требовали ранее, но ее удалось снизить.
Кстати несколько лет назад ABLV Bank заподозрили в отмывании денег и в даче взяток должностным лицам. После того как финансовое учреждение подало заявление о самоликвидации, в июле 2018-го его лицензию отозвали.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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