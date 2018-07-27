Филипп Киркоров срочно эвакуирует детей из охваченной лесными пожарами Греции

Счет жертв лесных пожаров, охвативших пол-территории Греции, идет уже на сотни. А именно там сейчас отдыхают дети Филиппа Киркорова — 6-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин. Певец очень переживает за их безопасность.
«Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, — сказал артист в интервью порталу Dni.ru. — К счастью, то место под Афинами, где находятся Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль «Жара».
«Я решил увезти детей из пылающей Греции на мою историческую родину — в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности», — продолжил поп-король. Однако о том, чтобы Киркоров провел с детьми хотя бы несколько недель, речи не идет: работу над новым клипом «Ибица», продолжением скандального видеохита «Цвет настроения синий», никто не отменял.
Фото и видео: Instagram