logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Филипп Киркоров срочно эвакуирует детей из охваченной лесными пожарами Греции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Поп-король Филипп Киркоров принял решение забрать детей с отдыха в Греции, где сейчас полыхают лесные пожары.

Счет жертв лесных пожаров, охвативших пол-территории Греции, идет уже на сотни. А именно там сейчас отдыхают дети Филиппа Киркорова — 6-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин. Певец очень переживает за их безопасность.

«Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, — сказал артист в интервью порталу Dni.ru. — К счастью, то место под Афинами, где находятся Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль «Жара».

«Я решил увезти детей из пылающей Греции на мою историческую родину — в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности», — продолжил поп-король. Однако о том, чтобы Киркоров провел с детьми хотя бы несколько недель, речи не идет: работу над новым клипом «Ибица», продолжением скандального видеохита «Цвет настроения синий», никто не отменял.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме