Филипп Киркоров срочно эвакуирует детей из охваченной лесными пожарами Греции

Счет жертв лесных пожаров, охвативших пол-территории Греции, идет уже на сотни. А именно там сейчас отдыхают дети Филиппа Киркорова — 6-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин. Певец очень переживает за их безопасность.

«Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, — сказал артист в интервью порталу Dni.ru. — К счастью, то место под Афинами, где находятся Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль «Жара».