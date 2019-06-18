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Филипп Киркоров с детьми чуть не разбились при посадке в московском аэропорту

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Мартина Киркорова
Рейс, на котором летела звездная семья, неудачно сел в «Домодедово».

Рейс Варна — Москва компании S7, на котором Филипп Киркоров с детьми возвращались с гастролей по Болгарии, совершил неудачную посадку в аэропорту Домодедово. К счастью, экипажу удалось справиться с управлением, никто из пассажиров не пострадал.

«Уже коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты сумели эту внештатную ситуацию вырулить в правильном режиме, совершили второй круг, и мы благополучно сели. Конечно, дети перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии, из Варны. Было не очень, конечно, приятно и комфортно. Но надо отдать должное профессионалам летчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно. Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», — цитирует музыканта «Говорит Москва».

В Болгарии семья артиста провела почти две недели. Гастроли Филипп Бедросович совместил с развлечениями и посещением знаковых для артиста мест.

Мартин и Алла-Виктория сопровождали папу в поездке не в первый раз. «Дети подросли, но помнят все места и экскурсии 2-х летней давности, во время Гастролей 2017 Шоу "Я"», — писал он.

Дети Филиппа Киркорова не испытывают страха перед полетами. Стоит надеяться, что инцидент никак не повлияет на стиль их жизни.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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