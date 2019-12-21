Фигуристу Петру Чернышеву заблокировали счета
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Уже несколько месяцев страна внимательно следит за информацией о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с онкологическим заболеванием. 21 декабря стало известно, что супругу звезды «Моей прекрасной няни», фигуристу Петру Чернышеву были заблокированы счета в одном из российских банков. Как уточняет Mash, активы заблокировали по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, и эта проблема не может решиться уже несколько месяцев. По информации источника, блокировка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями.
Официальных комментариев на этот счет не поступало.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. По слухам, у актрисы диагностирована опухоль головного мозга. По последним данным, Анастасия проходит курс специального массажа из-за угрозы тромбоза. Представители актрисы отреагировали на появившиеся публикации, дав ее поклонникам надежду на то, что все не так страшно: «Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра! P.S. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю».
Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации и желает Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, а ее родным и близким – терпения и сил.
Больше новостей об Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.
Фото: Instagram, Global Look Press
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!