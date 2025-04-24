Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в 12 раз

26 и 27 апреля в Москве на территории Хлебозавода снова пройдет благотворительный фестиваль WOOF. Это событие, которое помогает бездомным животным обрести дом, а людям — найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке генеральных партнеров – Центра изучения питания и благополучия животных и проекта «Пойдем домой», а также Грантов Мэра Москвы.

На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В доброй и уютной обстановке они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Фестиваль WOOF — это история больших достижений. С 2016 года фонд «Ника» провел 11 фестивалей в Москве, благодаря которым 1335 животных нашли дом. В этом году мы готовы подарить еще больше счастливых моментов, меняющих судьбы животных и людей.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа:

Розыгрыши и призы от партнеров фестиваля

Фотозона и благотворительный маркет

Пункт сбора помощи для животных из приютов: приносите корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — вся помощь будет передана приютам-участникам

Если вы готовы забрать питомца домой, не забудьте паспорт, так как животные передаются по договору ответственного содержания.

Для детей и подростков будет организована специальная программа: творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними.

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. С 2016 года в Москве с фестиваля домой уехали 1335 питомцев. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными», — говорит президент фонда «Ника» Вера Митина.

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», – говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Хотите сделать доброе дело тем, кто делает нас лучше? Приезжайте сказать новому другу «Пойдем домой!» или просто приходите обнять хвостатого участника, чтобы все котики, даже те, кто живет в приюте, мурчали! Даты: 26 и 27 апреля. Место: Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1. Время работы: с 11:00 до 19:00. Вход: свободный, 0+

Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника». Генеральные партнеры фестиваля: Проект «Пойдем домой», который помогает не только взять собаку из приюта, но и оказывать помощь другими способами, если вы пока не можете взять себе питомца. Центр изучения питания и благополучия животных — petcarecenter.ru

При поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Благотворительный фонд «Ника» помогает бездомным животным, попавшим в тяжелую ситуацию. Под опекой фонда находятся более 1000 собак и кошек, которым ежедневно требуется уход и забота. С 2016 года фестиваль WOOF помогает животным находить новый дом и вовлекает горожан в поддержку приютов и благотворительность.

Центр изучения питания и благополучия животных — современный научно-исследовательский центр, занимающийся изучением питания кошек и собак. Среди известных проектов Центра: Всероссийская перепись домашних животных, руководство по созданию дружелюбной среды для животных «Вместе».